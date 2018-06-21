18 июня министр иностранных дел РК Кан Гён Хва и госсекретарь США Майкл Помпео обсудили в телефонном разговоре дальнейшие действия по решению северокорейской ядерной проблемы. Подводя итоги разговора на пресс-конференции, Кан Гён Хва отметила, что Сеул стремится официально положить конец Корейской войне до конца этого года, но в отношении конкретного времени и формата соответствующего объявления будет проявлена необходимая гибкость. Результат будет достигнут в ходе консультаций с Вашингтоном и Пхеньяном, отметила Кан Гён Хва. По её словам, достигнута договорённость о сотрудничестве в деле выполнения Пханмунчжомской декларации, принятой по итогам межкорейского саммита, а также пунктов совместного заявления, принятого главами КНДР и США в Сингапуре. Майкл Помпео выразил готовность к скорейшей встрече с представителями Севера для продолжения диалога. Между тем, Кан Гён Хва заявила о желании встретиться в августе со своим северокорейским коллегой Ли Ён Хо в рамках форума АСЕАН в Сингапуре.









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