Контакты представителей КНДР и США возобновятся в ближайшее время

Опубликовано : 2018-06-18 15:02:20 Обновлено : 2018-06-18 17:24:47

Контакты представителей КНДР и США возобновятся в ближайшее время

Уже на этой неделе могут состояться новые контакты представителей КНДР и США. Предполагается, что стороны обсудят график дальнейших шагов в сторону денуклеаризации. Конкретно речь может пойти о процедуре создания реестра ядерного арсенала Севера, об осуществлении контроля за ним и его последующей ликвидации. На данном этапе непонятно, согласится ли Север допустить иностранных наблюдателей на свои  ядерные объекты. В этой ситуации 21 июня президент РК Мун Чжэ Ин отправится с трёхдневным визитом в Москву, где проведёт переговоры  с президентом России Владимиром Путиным.  


[Photo : KBS News]

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