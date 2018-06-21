Контакты представителей КНДР и США возобновятся в ближайшее время

Уже на этой неделе могут состояться новые контакты представителей КНДР и США. Предполагается, что стороны обсудят график дальнейших шагов в сторону денуклеаризации. Конкретно речь может пойти о процедуре создания реестра ядерного арсенала Севера, об осуществлении контроля за ним и его последующей ликвидации. На данном этапе непонятно, согласится ли Север допустить иностранных наблюдателей на свои ядерные объекты. В этой ситуации 21 июня президент РК Мун Чжэ Ин отправится с трёхдневным визитом в Москву, где проведёт переговоры с президентом России Владимиром Путиным.







[Photo : KBS News]