В оппозиционной партии Свободная Корея объявили о намерении распустить центральный комитет. Это решение было принято после поражения на недавних дополнительных парламентских выборах. Об этом заявил 18 июня исполняющий обязанности председателя партии Ким Сон Тхэ. Он обещал создать рациональный фундамент дальнейшей деятельности, отказавшись от изжившего себя консерватизма. Он также заявил, что лично возглавит комитет по роспуску центрального комитета. Принято решение одновременно начать деятельность рабочей группы по пересмотру прежней политики и временного комитета по реформированию партии. Вместе с тем, в партии звучат призывы прекратить исключительно показные действия. Председатель временного комитета партии Справедливого будущего Ким Дон Чхоль выразил стремление сохранять ценность системы многопартийности, а также придерживаться линии на умеренные реформы. Между тем, лидер фракции правящей Демократической партии Тобуро Хон Ён Пхё заявил, что переговоры с оппозицией по вопросу перераспределения депутатского состава, принимающего участие в пленарном заседании, будут завершены в ближайшее время. Он потребовал от оппозиции скорейшей нормализации работы Национального собрания.











[Photo : KBS News]