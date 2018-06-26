РК и США отложили учения морской пехоты

Опубликовано : 2018-06-25 11:03:47 Обновлено : 2018-06-25 11:05:16

РК и США отложили учения морской пехоты

Южнокорейские и американские военные решили отложить совместные учения морских пехотинцев, которые планировалось провести к середине сентября. Об этом объявлено 23 июня. Учения Korea Maritime Exercise Program (KMEP) проводятся ежегодно, начиная с 1976 года, и включают в себя отработку различных компонентов взаимодействия военных двух стран. Их главной целью является отработка противодействия провокациям КНДР. На этот год запланированы 19 совместных военных учений. 11 из них уже проведены. Военные указывают, что решение отложить крупнейшие из оставшихся манёвров связано со стремлением закрепить успех северокорейско-американского саммита. Отмечается, что, если СК продолжит продуктивное продвижение в намеченном направлении, то военные могут принять дополнительные меры.   


[Photo : YONHAP News]

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