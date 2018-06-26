В РК представлен новый комплект боевой экипировки Warrior Platform

В РК впервые представлен новый комплект боевой экипировки Warrior Platform. В него входит бронированный шлем, способный выдержать выстрел пистолета калибром 9 мм, автоматическая винтовка, точность которой в любое время суток в три раза выше, чем у предшественников, улучшенная оптика и бронежилет, всего 18 наименований. Новой экипировкой был укомплектован воинский контингент «Акх», отправившийся в ОАЭ в рамках 14-й ротации. Церемония отправки состоялась одновременно с представлением Warrior Platform. Бойцы южнокорейского контингента дислоцируются в ОАЭ с 2011 года. Они оказывают помощь местной полиции и военным в подготовке подразделений по борьбе с терроризмом и воздушно-десантных войск, а также обеспечивают безопасность граждан РК, находящихся в регионе.













[Photo : KBS News]