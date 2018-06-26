Ли Нак Ён: Мир и процветание - результат самоотверженности участников Корейской войны

Мир и процветание - результат самоотверженности участников Корейской войны. Об этом заявил премьер-министр РК Ли Нак Ён, выступая в понедельник на торжественной церемонии в Сеуле, посвящённой 68-й годовщине начала Корейской войны. В церемонии на тему «РК, защищённая ценой жертв, Корейский полуостров мира и процветания» приняли участие около пяти тысяч человек, в том числе, представители правительства, ветераны войны, главы диппредставительств стран-участниц Корейской войны, а также военнослужащие. Глава правительства напомнил также, что, несмотря на трудности, власти стремятся к установлению прочного мирного режима на Корейском полуострове и достижению совместного процветания двух Корей. Он выразил благодарность ветеранам, которые после войны помогли восстановить страну. В ответ правительство прилагает все усилия, чтобы обеспечить ветеранам достойный уровень жизни. Памятные мероприятия прошли 25 июня по всей стране.









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