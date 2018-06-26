РК отменила артиллерийские стрельбы на северо-западных островах

В этом году южнокорейские военные решили не проводить учебные артиллерийские стрельбы с привлечением самоходных установок K-9. 25 июня ряд источников в правительстве сообщили о том, что запланированные на второе полугодие стрельбы на северо-западных островах проводиться не будут. Указывается, что это решение было принято в рамках исполнения пункта Пханмунчжомской декларации о прекращении всех враждебных действий. На этом фоне высказываются опасения, не скажется ли подобная политика на боеспособности вооружённых сил страны. Морская пехота РК ежегодно проводит артиллерийские стрельбы в июле-августе и ноябре-декабре. Обычно в этот период на случай провокаций Севера ВВС и ВМС находятся в полной боевой готовности.



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