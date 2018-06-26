За рубежом растёт количество происшествий с участием граждан РК

РК испытывает нехватку кадров, занимающихся различными происшествиями, возникающими за рубежом, с участием граждан страны. Об этом заявил депутат Национального собрания от оппозиционной партии Справедливое будущее Ли Тхэ Гю, член парламентского комитета по вопросам воссоединения, внешней политики и торговли. По его данным, только в прошлом году участниками чрезвычайных происшествий за рубежом оказались 18.410 южнокорейцев. Показатель вырос на 35% по сравнению с 2011 годом. За этот период количество консулов, уполномоченных по таким делам, выросло лишь на 10 человек, составив 188 человек, а профильных сотрудников - на 6 человек до 17. На этом фоне депутат подчёркивает необходимость наращивания соответствующих кадров, а также указал на неотложность мер подготовки к отпускному сезону.













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