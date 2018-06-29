РК и США обсуждают распределения расходов на американских военных

26-27 июня в Сеуле проходит четвёртое заседание представителей РК и США по подготовке десятого по счёту соглашения о распределении расходов на содержание американских войск на юге Корейского полуострова. Южнокорейскую делегацию, как и ранее, возглавляет представитель РК на данных переговорах Чан Вон Сам, американскую – его коллега Тимоти Беттс. Чан Вон Сам выразил надежду на достижение реальных подвижек на переговорах с поддержанием духа уважения и взаимопонимания, что внесёт вклад в укрепление союза РК и США. Тимоти Беттс отметил наличие роста ожиданий относительно будущего Корейского полуострова, одновременно отметив существование опасений. Как сообщалось ранее, стороны продолжат обсуждение вопросов, затрагивавшихся в ходе третьего заседания, а также попытаются сгладить разногласия.













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