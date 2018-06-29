Главы МИД РК и Австралии обсудили ситуацию на Корейском полуострове

26 июня министры иностранных дел РК и Австралии Кан Гён Хва и Джули Бишоп обсудили по телефону ситуацию на Корейском полуострове. Глава южнокорейского МИД познакомила своего австралийского коллегу с результатами северокорейско-американского саммита, заявив, что РК будет прилагать активные дипломатические усилия для реализации совместного заявления глав КНДР и США, а также Пханмунчжомской декларации. Она подчеркнула, что в работе по денуклеаризации Севера важную роль играют совместные усилия всего мирового сообщества, в том числе Австралии. Джули Бишоп выразила надежду на положительные результаты дальнейших контактов между Югом и Севером, а также КНДР и США, заявив, что Австралия будет активно сотрудничать в налаживании мирного режима на Корейском полуострове и достижении полной денуклеаризации КНДР.









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