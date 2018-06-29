РК будет развивать рынок Big Data

Правительство РК к 2022 году намерено увеличить внутренний рынок данных с нынешних 5,5 до 10 млрд долларов. Такое решение было принято 26 июня в ходе седьмого заседания комитета по четвёртой промышленной революции при президенте. Председатель комитета Чан Бён Гю заявил, что нынешняя политика по вопросам информационных данных, не отвечающая изменениям нового времени, осложняет ход четвёртой промышленной революции. По его словам, изменение подхода к этому вопросу является наиболее важным в укреплении конкурентоспособности сферы «больших данных». Указывается, что в стране не хватает профессиональных кадров и компаний глобального уровня, работающих в сфере Big Data, которая является одной из ключевых в технологиях искусственного интеллекта, в том числе беспилотные автомобили, системы умных городов и другие. Поэтому сейчас этому сектору уделяет особое внимание.















[Photo : KBS News]