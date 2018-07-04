Президент РК встретился с новыми советниками

Президент РК Мун Чжэ Ин провёл встречу с новыми советниками по вопросам экономики и рабочих мест, призвав их выполнять роль моста, соединяющего правительство и администрацию президента. Как сообщил представитель администрации Ким Ый Гём, 2 июля глава государства встретился с вновь назначенными советниками по вопросам экономики Юн Чжон Воном и по социальным вопросам Ли Ён Соном. Вышеуказанный призыв особо актуален, учитывая недавнюю полемику, вызванную появлением информации о разногласиях правительства и администрации президента по экономической политике. Юн Чжон Вон на встрече с журналистами заявил, что в реализации политики все заинтересованные стороны должны действовать сообща, прилагая совместные усилия.













[Photo : YONHAP News]