Президент РК встретился с новыми советниками

Опубликовано : 2018-07-02 12:01:34 Обновлено : 2018-07-02 12:10:11

Президент РК встретился с новыми советниками

Президент РК Мун Чжэ Ин провёл встречу с новыми советниками по вопросам экономики и рабочих мест, призвав их выполнять роль моста, соединяющего правительство и администрацию президента. Как сообщил представитель администрации Ким Ый Гём, 2 июля глава государства встретился с вновь назначенными советниками по вопросам экономики Юн Чжон Воном и по социальным вопросам Ли Ён Соном. Вышеуказанный призыв особо актуален, учитывая недавнюю полемику, вызванную появлением информации о разногласиях правительства и администрации президента по экономической политике. Юн Чжон Вон на встрече с журналистами заявил, что в реализации политики все заинтересованные стороны должны действовать сообща, прилагая совместные усилия.   





[Photo : YONHAP News]

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