Президент РК посетит с государственным визитом Индию и Сингапур

Опубликовано : 2018-07-02 15:24:07 Обновлено : 2018-07-02 16:03:04

Президент РК посетит с государственным визитом Индию и Сингапур

В период с 8 по 13 июля президент РК Мун Чжэ Ин посетит с государственным визитом Индию и Сингапур. Об этом сообщил 2 июля на брифинге в Сеуле представитель администрации президента Ким Ый Гём. С 8 по 11 июля глава государства посетит Индию, где встретится с президентом Рамом Ковиндом и премьер-министром Нарендрой Моди. Будут обсуждаться вопросы развития стратегического партнёрства. Индия является одним из основных объектов сотрудничества в рамках новой южной политики. С 11 по 13 июня Мун Чжэ Ин отправится в Сингапур, где встретится с президентом Халимой Якоб и премьер-министром Ли Сяньлуном. Стороны оценят успехи двустороннего сотрудничества, договорившись о дальнейших направлениях совместной работы.    




[Photo : KBS News]

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