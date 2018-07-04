В Сеуле состоялась встреча премьер-министров РК и Люксембурга

Опубликовано : 2018-07-03 11:40:43 Обновлено : 2018-07-03 11:52:27

В Сеуле состоялась встреча премьер-министров РК и Люксембурга

2 июля премьер-министр РК Ли Нак Ён принял в Сеуле премьер-министра Люксембурга Ксавье Беттеля. Стороны договорились укреплять сотрудничество в сферах промышленности будущего, в том числе информационно-коммуникационные и финансовые технологии. После встречи на пресс-конференции Ли Нак Ён заявил, что обе страны имеют схожую историю преодоления геополитических рисков путём открытой внешней политики. Он выразил надежду на формирование крепких партнёрских отношений. Указывается, что премьер-министры обменялись мнениями по кадровому обмену, обсудили усилия южнокорейского правительства по созданию на Корейском полуострове мирного режима. Ксавье Беттель заявил, что его визит в РК имеет большое значение для развития двусторонних отношений. Он приветствовал южнокорейских молодых специалистов и компании, срамящихся работать с Люксембургом.   





[Photo : YONHAP News]

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