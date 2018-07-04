Мун Чжэ Ин подчеркнул важность диалога госструктур и деловых кругов

Опубликовано : 2018-07-03 11:50:50 Обновлено : 2018-07-03 11:52:56

Мун Чжэ Ин подчеркнул важность диалога госструктур и деловых кругов

Президент РК Мун Чжэ Ин подчеркнул важность тесного диалога его администрации, правительства и компаний. Об этом 3 июля в ходе встречи с журналистами заявил представитель администрации. По его словам, глава государства выразил данную позицию 2 июля в ходе заседания его советников и помощников. Президент отметил важность активного разрешения трудностей деловых кругов. Данная позиция интересна тем, что прозвучала в ситуации, когда итоги года работы правительства оцениваются довольно неоднозначно. Многие указывают на недостаточный успех мер, принимаемых властями. Ранее Мун Чжэ Ин выразил стремление активизировать усилия по решению экономических проблем и вопросов, связанных с рабочими местами.   




[Photo : YONHAP News]

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Печатать страницу
  • Список
  • Top
Новости
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Win.k 24
Win.k 11
Win.k MUSIC
Межкорейский саммит-2018
Северная Корея: взгляд изнутри
청취자 만족도 조사 결과 -R
Урок корейского языка (Mobile)
Основные новости
Другие сервисы
RSS Feeds
  • RSS Feeds
  • RSS (Really Simple Syndication): информация об обновлениях на нашем вебсайте

<

3 / 4

>