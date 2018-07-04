Мун Чжэ Ин подчеркнул важность диалога госструктур и деловых кругов

Президент РК Мун Чжэ Ин подчеркнул важность тесного диалога его администрации, правительства и компаний. Об этом 3 июля в ходе встречи с журналистами заявил представитель администрации. По его словам, глава государства выразил данную позицию 2 июля в ходе заседания его советников и помощников. Президент отметил важность активного разрешения трудностей деловых кругов. Данная позиция интересна тем, что прозвучала в ситуации, когда итоги года работы правительства оцениваются довольно неоднозначно. Многие указывают на недостаточный успех мер, принимаемых властями. Ранее Мун Чжэ Ин выразил стремление активизировать усилия по решению экономических проблем и вопросов, связанных с рабочими местами.











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