Президент РК призвал сохранять бдительность в связи с тайфуном Prapiroon

Президент РК Мун Чжэ Ин призвал сохранять повышенную готовность в связи с тайфуном Prapiroon, который уже привёл к жертвам и вызвал серьёзный ущерб. 3 июля он провёл заседание кабинета министров. Президент указал, что южные районы страны столкнулись с сильными ливнями и ветром. Он выразил сожаление по поводу ущерба, который наносит стихия, несмотря на то, что власти делают всё возможное для обеспечения безопасности населения. Глава государства дал указание мобилизовать все доступные средства, чтобы ликвидировать последствия тайфуна. Мун Чжэ Ин призвал профильные ведомства уделить особое внимание пострадавшим.







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