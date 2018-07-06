Президент РК призвал сохранять бдительность в связи с тайфуном Prapiroon

Опубликовано : 2018-07-03 15:41:29 Обновлено : 2018-07-03 16:08:12

Президент РК призвал сохранять бдительность в связи с тайфуном Prapiroon

Президент РК Мун Чжэ Ин призвал сохранять повышенную готовность в связи с тайфуном Prapiroon, который уже привёл к жертвам и вызвал серьёзный ущерб. 3 июля он провёл заседание кабинета министров. Президент указал, что южные районы страны столкнулись с сильными ливнями и ветром. Он выразил сожаление по поводу ущерба, который наносит стихия, несмотря на то, что власти делают всё возможное для обеспечения безопасности населения. Глава государства дал указание мобилизовать все доступные средства, чтобы ликвидировать последствия тайфуна. Мун Чжэ Ин призвал профильные ведомства уделить особое внимание пострадавшим.   


[Photo : YONHAP News]

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Печатать страницу
  • Список
  • Top
Новости
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Win.k 24
Win.k 11
Win.k MUSIC
Межкорейский саммит-2018
Северная Корея: взгляд изнутри
청취자 만족도 조사 결과 -R
Урок корейского языка (Mobile)
Основные новости
Другие сервисы
Подкасты
  • Подкасты
  • Программы можно скачать на сайте, чтобы прослушивать с помощью компьютера или mp3-плеера

<

4 / 4

>