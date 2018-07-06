Президент РК призвал правительство и администрацию активно поддерживать бизнес

Опубликовано : 2018-07-04 11:53:40 Обновлено : 2018-07-04 12:08:30

Президент РК призвал правительство и администрацию активно поддерживать бизнес

Президент РК Мун Чжэ Ин призвал правительство и свою администрацию поддерживать тесный контакт с деловыми кругами, посещая компании, чтобы помогать в разрешении текущих трудностей. Выступая в конце июня на заседании по вопросам действующей экономической политики, глава государства отметил, что это связано с неудовлетворительными оценками успехов власти в сфере экономики. Таким образом, правительство намерено сосредоточиться на поддержке бизнеса. Предстоящий визит Мун Чжэ Ина в Индию и Сингапур сосредоточен на укреплении экономического сотрудничества с этими странами, что соответствует целям по расширению списка экспортных рынков.   


[Photo : YONHAP News]

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