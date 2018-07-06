В Сеуле надеются, что Чо Мён Гюн встретится с Ким Чон Ыном

Опубликовано : 2018-07-04 12:06:36 Обновлено : 2018-07-04 12:12:13

В Сеуле надеются, что Чо Мён Гюн встретится с Ким Чон Ыном

В администрации президента РК выразили надежду на то, что министр по делам воссоединения Чо Мён Гюн, находящийся с визитом в КНДР, встретится с северокорейским лидером Ким Чон Ыном. Об этом заявил 4 июля на брифинге представитель администрации президента Ким Ый Гём, отвечая на вопрос о возможности такого контакта. Он также отметил, что Чо Мён Гюн вряд ли встретится с госсекретарём США Майклом Помпео, который посетит Пхеньян в ближайшее время. Ким Ый Гём также отметил, что Помпео не планирует встречаться с Мун Чжэ Ином после визита в Пхеньян.   





[Photo : KBS News]

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Печатать страницу
  • Список
  • Top
Новости
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Win.k 24
Win.k 11
Win.k MUSIC
Межкорейский саммит-2018
Северная Корея: взгляд изнутри
청취자 만족도 조사 결과 -R
Урок корейского языка (Mobile)
Основные новости
Другие сервисы
Подкасты
  • Подкасты
  • Программы можно скачать на сайте, чтобы прослушивать с помощью компьютера или mp3-плеера

<

4 / 4

>