В Сеуле надеются, что Чо Мён Гюн встретится с Ким Чон Ыном

В администрации президента РК выразили надежду на то, что министр по делам воссоединения Чо Мён Гюн, находящийся с визитом в КНДР, встретится с северокорейским лидером Ким Чон Ыном. Об этом заявил 4 июля на брифинге представитель администрации президента Ким Ый Гём, отвечая на вопрос о возможности такого контакта. Он также отметил, что Чо Мён Гюн вряд ли встретится с госсекретарём США Майклом Помпео, который посетит Пхеньян в ближайшее время. Ким Ый Гём также отметил, что Помпео не планирует встречаться с Мун Чжэ Ином после визита в Пхеньян.













[Photo : KBS News]