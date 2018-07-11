В РК прокомментировали разногласия между Вашингтоном и Пхеньяном

Разногласия между США и КНДР, проявленные после визита в Пхеньян американского госсекретаря, являются поиском выгодных позиций на предстоящих рабочих переговорах. Об этом заявил 9 июля представитель администрации президента РК Ким Ый Гём. По его словам, никто из двух сторон не намерен ослаблять хватку. Он назвал переговоры Майкла Помпео и заведующего отделом единого фронта ТПК Ким Ён Чхоля первым рабочим контактом по обсуждению конкретных пунктов договорённостей, достигнутых в ходе саммита в Сингапуре. Коснувшись того, что сторонам не удалось договориться по вопросу объявления об окончании Корейской войны, Ким Ый Гём отметил, что СК и США в настоящий момент находятся в процессе подготовки к данному обсуждению.















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