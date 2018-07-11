Ким Дон Ён выступил на открытии ярмарки INNOPROM-2018 в Екатеринбурге

Вице-премьер по вопросам экономики, министр планирования и финансов РК Ким Дон Ён принял участие в церемонии открытия торговой ярмарки INNOPROM-2018 в международном выставочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО». Ярмарка работает с 9 по 12 июля. Министр в своей речи предложил активизировать обмен инновационными технологиями. Он заявил, в частности, что ответственные лица должны непосредственно на местах получить опыт инноваций. Ким Дон Ён отметил, что Россия и РК должны продолжать сотрудничество в сфере инноваций для получения синергетического эффекта в реализации новой северной и восточной политики. Ярмарки INNOPROM проводятся с 2010 года, являясь крупнейшим в России международным мероприятием, посвящённым промышленным технологиям. В этом году в Екатеринбург съехались около 50 тыс. предпринимателей из 95 стран мира. В рамках мероприятия Ким Дон Ён встретился с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым, министром энергетики и промышленности Катара Мохаммедом аль-Садой, министром промышленности и горнодобывающей промышленности Алжира Юсефом Юсфи.









[Photo : KBS News]