В деловых кругах РК сильны традиции семейной преемственности

Опубликовано : 2018-07-09 15:25:05 Обновлено : 2018-07-10 09:49:53

В деловых кругах РК сильны традиции семейной преемственности

Шесть из десяти южнокорейцев с самым высоким годовым окладом - это хозяева предприятий. Об этом говорится в докладе аналитической компании CEO Score, представленном 8 июля. В Японии десять из десяти самых высокооплачиваемых людей пришлись на сотрудников компаний, а в США восемь из десяти таких людей - профессиональные управленцы. Таким образом, данные доклада указывают на то, что в РК всё ещё сильны консервативные традиции управления. То есть в крупных компаниях управление осуществляется по большей части членами семьи основателя, а не профессионалами.   



[Photo : KBS News]

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