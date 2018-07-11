9 июля в Дели президент РК Мун Чжэ Ин встретился с министром иностранных дел Индии Сушмой Сварадж. Он выразил надежду на то, что отношения РК и Индии выйдут на тот же уровень, что и отношения с четырьмя крупнейшими странами мира. Он высоко оценил развитие двусторонних отношений, достигаемое за счёт постоянной активизации обменов. Мун Чжэ Ин подчеркнул, что РК должна создавать стратегические партнёрские отношения с Индией, которая является одним из ключевых компонентов «Новой южной политики» южнокорейского правительства. Сушма Сварадж от лица всего индийского народа поприветствовала Мун Чжэ Ина, указав, что власти страны стремятся к укреплению двустороннего сотрудничества с РК, которая воспринимается в качестве важного партнёра и модели экономического развития. Она отметила рост интереса к «южной политике» РК. Южнокорейско-индийский саммит состоится во вторник. Ожидается, что лидеры двух стран обсудят пути активизации экономического сотрудничества. Это будет вторая по счёту встреча Мун Чжэ Ина и премьер-министра Индии Нарендры Моди. Первая встреча состоялась в прошлом году в Германии в рамках саммита «Большой двадцатки». В программе четырёхдневного визита в Индию - посещение нового завода компании Samsung Electronics, встреча с президентом страны Рамом Натхом Ковиндом и проживающими в Индии соотечественниками, а также участие в южнокорейско-индийском бизнес-форуме. 11 июля президент Мун Чжэ Ин отправится с государственным визитом в Сингапур, а 13 июля вернётся на родину.







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