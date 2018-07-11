Президент РК Мун Чжэ Ин встретился с главой МИД Индии Сушмой СвараджVideo

Опубликовано : 2018-07-09 16:32:24 Обновлено : 2018-07-09 17:51:13

9 июля в Дели президент РК Мун Чжэ Ин встретился с министром иностранных дел Индии Сушмой Сварадж. Он выразил надежду на то, что отношения РК и Индии выйдут на тот же уровень, что и отношения с четырьмя крупнейшими странами мира. Он высоко оценил развитие двусторонних отношений, достигаемое за счёт постоянной активизации обменов. Мун Чжэ Ин подчеркнул, что РК должна создавать стратегические партнёрские отношения с Индией, которая является одним из ключевых компонентов «Новой южной политики» южнокорейского правительства. Сушма Сварадж от лица всего индийского народа поприветствовала Мун Чжэ Ина, указав, что власти страны стремятся к укреплению двустороннего сотрудничества с РК, которая воспринимается в качестве важного партнёра и модели экономического развития. Она отметила рост интереса к «южной политике» РК.  Южнокорейско-индийский саммит состоится во вторник. Ожидается, что лидеры двух стран обсудят пути активизации экономического сотрудничества. Это будет вторая по счёту встреча Мун Чжэ Ина и премьер-министра Индии Нарендры Моди. Первая встреча состоялась в прошлом году в Германии в рамках саммита «Большой двадцатки».   В программе четырёхдневного визита в Индию - посещение нового завода компании Samsung Electronics, встреча с президентом страны Рамом Натхом Ковиндом и проживающими в Индии соотечественниками, а также участие в южнокорейско-индийском бизнес-форуме. 11 июля президент Мун Чжэ Ин отправится с государственным визитом в Сингапур, а 13 июля вернётся на родину.     


[Photo : YONHAP News]

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Печатать страницу
  • Список
  • Top
Новости
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Win.k 24
Win.k 11
Win.k MUSIC
Межкорейский саммит-2018
Северная Корея: взгляд изнутри
청취자 만족도 조사 결과 -R
Урок корейского языка (Mobile)
Основные новости
Другие сервисы
KBS World Radio On-Air
  • KBS World Radio On-Air
  • Всемирное радио KBS предоставляет вам специальное приложение «KBS World Radio On-Air»...

<

2 / 4

>