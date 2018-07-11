Президент РК Мун Чжэ Ин находится в Индии с государственным визитом

Опубликовано : 2018-07-09 10:11:56 Обновлено : 2018-07-09 17:17:33

Президент РК Мун Чжэ Ин находится в Индии с государственным визитом

Президент РК Мун Чжэ Ин прибыл в воскресенье с государственным визитом в Индию по приглашению премьер-министра страны Нарендры Моди. Непосредственно после прибытия в Дели южнокорейский лидер посетил индуистский храм Суминараян Акшардхам, проявив уважение к людям, культуре и религии Индии. Южнокорейско-индийский саммит состоится во вторник. Ожидается, что лидеры двух стран обсудят пути активизации экономического сотрудничества. Это будет вторая по счёту встреча Мун Чжэ Ина и Нарендры Моди, первая встреча состоялась в прошлом году в Германии в рамках саммита «Большой двадцатки». В программе четырёхдневного визита в Индию - посещение нового завода компании Samsung Electronics, встреча с президентом страны Рамом Натхом Ковиндом и проживающими в Индии соотечественниками, а также участие в южнокорейско-индийском бизнес-форуме. 11 июля президент Мун Чжэ Ин отправится с государственным визитом в Сингапур, а 13 июля вернётся на родину.

[Photo : YONHAP News]

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