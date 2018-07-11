Президент РК выразил соболезнования премьер-министру Японии в связи с гибелью людей в результате стихии

Опубликовано : 2018-07-10 11:02:06 Обновлено : 2018-07-10 17:44:23

Президент РК выразил соболезнования премьер-министру Японии в связи с гибелью людей в результате стихии

Президент РК Мун Чжэ Ин выразил соболезнования премьер-министру Японии Синдзо Абэ в связи с многочисленными жертвами, вызванными ливневыми дождями. Как сообщил представитель администрации южнокорейского президента Юн Ён Чхан, соболезнования японскому народу передала министр иностранных дел РК Кан Гён Хва, посетившая Японию. В своём послании Мун Чжэ Ин отметил, что РК, ежегодно сталкивающаяся с разрушительными последствиями ливней, разделяют трагедию Японии. Он выразил надежду на скорейшее восстановление нормальной жизни в пострадавших районах. Синдзо Абэ, в свою очередь, выразил благодарность Мун Чжэ Ину за слова поддержки. Ранее сообщалось, что в Японии из-за ливневых дождей и вызванных ими оползней погибли почти 80 человек.  




[Photo : YONHAP News]

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