Правительство РК отменило проведение манёвров Ulchi Freedom Guardian

Совместные южнокорейско-американские манёвры Ulchi Freedom Guardian в этом году проводиться не будут. Соответствующее решение принято на состоявшемся во вторник еженедельном заседании кабинета министров РК. Как сообщил министр административного управления и безопасности Ким Бу Гём, учения были отменены «в соответствии с меняющимися условиями безопасности и более ранними решениями о приостановке совместных военных учений РК и США». Учения Ulchi Freedom Guardian проводились ежегодно, насиная с 1969 года и делились на два этапа. В ходе первого этапа под названием Ulchi отрабатывались действия по ликвидации последствий ущерба, нанесённого жизненно важным объектам. Цель второго этапа, который называется Freedom Guardian - отработка совместных действий южнокорейских и американских войск в случае северокорейского вторжения. Учения проводились в условиях, максимально приближённых к боевым. Их главная задача – укрепление обороноспособности стран альянса. Пхеньян постоянно выступал против их проведения, называя учения «репетицией вторжения» в КНДР. Начиная со следующего года учения Ulchi планируется объединить с проводимыми южнокорейской армией учениями «Тхэгык». В их ходе будут отрабатываться действия по борьбе с терроризмом, стихийными бедствиями и отражению внешней агрессии.









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