Президент РК Мун Чжэ Ин посетил завод Samsung Electronics в Индии Video

Опубликовано : 2018-07-10 15:17:46 Обновлено : 2018-07-10 18:01:44

9 июля президент РК Мун Чжэ Ин в ходе визита в Индию принял участие  в церемонии завершения строительства завода Samsung Electronics по производству смартфонов в городе Ноида. В проект вложено 650 млн долларов. Как отмечается в приветственным обращении южнокорейского лидера к участникам церемонии, завод в Ноида является крупнейшим в мире предприятием Samsung Electronics по производству смартфонов, которое внесёт вклад в экономическое развитие РК и Индии. Это подтверждает, что две страны являются успешными экономическими партнёрами. Завод предоставит местным жителям не менее 2 тысяч рабочих мест, и ещё несколько тысяч рабочих мест будут созданы на пятистах предприятиях-поставщиках в разных регионах Индии. В свою очередь, премьер-министр Индии Нарендра Моди отметил, что укрепление экономического сотрудничества между РК и Индией способствует укреплению отношений двумя странами в целом. В ходе церемонии президент Мун Чжэ Ин встретился с вице-председателем компании Samsung Electronics Ли Чжэ Ёном. Глава государства призвал увеличить инвестиции и создавать больше рабочих мест и в РК. В ответ Ли Чжэ Ён обещал приложить для этого все усилия. Это была первая встреча Мун Чжэ Ина с представителем Samsung Group после вступления в должность главы государства.  



[Photo : YONHAP News]

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