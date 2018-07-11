Президент РК распорядился расследовать дело о военном положении

Президент РК Мун Чжэ Ин дал указание провести расследование в Командовании безопасности и обороны с целью подтвердить или опровергнуть подозрения о том, что во время процесса импичмента бывшему президенту Пак Кын Хе рассматривалась возможность введения войск для наведения порядка, то есть военного положения. Мун Чжэ Ин дал особое указание министру обороны Сон Ён Му создать независимую следственную группу. Президент также дал указание провести расследование подозрений о том, что Командование безопасности и обороны осуществляло слежку за членами семей жертв трагедии парома «Сэволь». Ранее предполагалось, что этими вопросами займётся группа военных прокуроров. Но теперь дело переходит к независимой следственной группе.









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