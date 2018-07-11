10 июля в Дели состоялся южнокорейско-индийский саммит, который начался с торжественной церемонии приветствия с участием почётного караула. Президент РК Мун Чжэ Ин отдал дань уважения индийскому народу, возложив цветы к мемориалу Махатме Ганди. После этого началась встреча Мун Чжэ Ина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. В ходе встречи Мун Чжэ Ин подчеркнул важность укрепления сотрудничества двух стран в разных сферах, в том числе в экономике, поскольку Индия является ключевым звеном в новой южной политике РК. Нарендра Моди приветствовал государственный визит южнокорейского лидера в страну, организованный впервые за последние четыре года. Он также выразил заинтересованность в развитии двусторонних отношений. Лидеры двух стран договорились сделать взаимные визиты регулярными, а также расширять обмены в сфере туризма и образования. Они договорились приложить усилия для того, чтобы к 2030 году взаимный товарооборот вырос вдвое, достигнув 50 млрд долларов. Для этого стороны будут активно работать над расширением участия южнокорейских компаний в экономических проектах Индии.







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