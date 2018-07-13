Президент РК Мун Чжэ Ин завершил государственный визит в Индию

Опубликовано : 2018-07-11 10:56:26 Обновлено : 2018-07-11 10:58:07

Президент РК Мун Чжэ Ин завершил государственный визит в Индию

Президент РК Мун Чжэ Ин завершил государственный визит в Индию. 11 июля он прибывает в Сингапур. 10 июля Мун Чжэ Ин встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. В ходе саммита достигнута договорённость довести к 2030 году двусторонний товарооборот до 50 млрд долларов и вывести отношения между Сеулом и Дели на уровень стратегического партнёрства. По итогам саммита принято совместное заявление из 17 пунктов об активизации обменов и расширении торгового обмена. Для этого стороны договорились расширять взаимные инвестиции, развивать совместные проекты в разных сферах. Принято решение расширять контакты в туризме, образовании и культуре, в том числе планируется упростить визовый режим. Также планируется на регулярной основе осуществлять контакты на правительственном уровне.   







[Photo : YONHAP News]

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