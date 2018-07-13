Более 80% микропыли попадает в Сеул извне

Опубликовано : 2018-07-11 11:51:24 Обновлено : 2018-07-11 11:54:04

Более 80% микропыли попадает в Сеул извне

Министерство экологии РК провело исследование объёмов выбросов микропыли в 19 регионах страны. Выяснилось, что доля внутренних выбросов в общей массе микропыли в воздухе составляет ниже 30%. Самый высокий показатель в провинции Чхунчхон-Намдо - 27%, самый низкий в Сэчжоне – 2% и в провинции Канвондо – 4%. В Сеуле отметка 12%. То есть, более 80% микропыли в столицу попадает извне. Также выяснилось, что провинция Чхунчхон-Намдо является самым большим источником микропыли для других близлежащих регионов.   


[Photo : KBS News]

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