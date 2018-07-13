13 июля в Сеуле откроется внеочередная сессия Национального собрания. На пленарном заседании будут избираться спикер и его заместитель. Об этом договорились представители политических партий. Кандидатом на пост спикера Национального собрания выдвинут депутат от правящей Демократической партии Тобуро Мун Хи Сан. Кроме того, правящая партия получила председательство в восьми постоянных парламентских комитетах, партия Свободная Корея в семи, партия Справедливое будущее в двух, партия Демократии и мира и партия справедливости по одному. 19 июля состоятся слушания по кандидатуре Мин Гап Рёна на пост начальника полицейского управления РК, а с 23 июля - по трём кандидатурам на пост председателя Верховного суда. Голосование будет проведено 26 июля на пленарном заседании. Таким образом, парламент восстановил законодательную деятельность, приостановленную на 40 дней из-за разногласий депутатов по вопросу формирования состава комитетов и назначения спикера.









[Photo : KBS News]