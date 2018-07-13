Мун Чжэ Ин: Объявление об окончании Корейской войны станет вехой на пути к устойчивому миру

В настоящее время идут межкорейские и американо-северокорейские переговоры по вопросу определения даты и формата объявления об окончании Корейской войны. Об этом президент РК Мун Чжэ Ин заявил в опубликованном в четверг интервью сингапурской газете The Straits Times. Мун Чжэ Ин отметил, что объявление об окончании Корейской войны станет вехой на пути к устойчивому миру на Корейском полуострове, как и предусмотрено Пханмучжомской декларацией, принятой в апреле по итогам межкорейского саммита. Южнокорейский лидер отклонил предположения о возможном выводе американских войск из РК, заявив, что это данный вопрос касается исключительно южнокорейско-американского альянса, не являясь предметом переговоров о денуклеаризации между Вашингтоном и Пхеньяном. Мун Чжэ Ин напомнил, что Сеул и Вашингтон приостановили совместные военные учения с целью укрепления доверия и поддержания диалога с Пхеньяном. Он выразил благодарность правительству и народу Сингапура за организацию в июне исторического северокорейско-американского саммита. Мун Чжэ Ин подчеркнул, что Сингапур является важным партнёром в реализации «новой южной политики» Сеула, направленной на расширение сотрудничества с Юго-Восточной Азией. Он выразил надежду на то, что трёхдневный визит в Сингапур поможет активизации сотрудничества между двумя странами.









[Photo : KBS News]