Президент РК Мун Чжэ Ин и премьер-министр Сингапура Ли Сяньлун обсудили вопросы активизации двустороннего сотрудничества в различных областях. Они договорились приложить усилия для развития свободной торговли и поддержания мира в регионе. Встреча состоялась 12 июля в резиденции сингапурского президента. Как сообщили в администрации президента РК, лидеры двух стран договорились активизировать обмены людскими ресурсами, отметили позитивные изменения ситуации на Корейском полуострове после межкорейского и северокорейско-американского саммитов, договорились активизировать сотрудничество в деле денуклеаризации Корейского полуострова. Мун Чжэ Ин выразил намерение вывести отношения с Сингапуром, одним из важнейших партнёров по «новой южной политике», на уровень взаимовыгодного, всеобъемлющего и перспективного партнёрства. В ответ Ли Сяньлун выразил надежду на дальнейшее развитие отношений с РК на основе «новой южной политики». Лидеры двух стран договорились приложить усилия к наращиванию торговли, объём которой в 2017 году составил 20,5 млрд долларов. По завершении саммита состоялось подписание меморандума о взаимопонимании в совместной разработке новых технологий и рынков в третьих странах







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