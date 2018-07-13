Экономическая делегация РК посещает КНДР

Опубликовано : 2018-07-12 15:25:27 Обновлено : 2018-07-12 18:16:19

Экономическая делегация РК посещает КНДР

Делегация в составе 11 человек во главе с председателем президентского комитета по северному экономическому сотрудничеству Сон Ён Гилем посещает 12-13 июля северокорейскую торгово-экономическую зону Расон. Делегация посетит портовый город Рачжин, где пройдёт семинар с участием представителей КНДР и России. Торгово-экономическая зона Расон занимает территорию городов Рачжин и Сонбон, расположенных рядом с границами Китая и России. Соединение Транскорейской железной дороги с российским Транссибом даст Расону возможность стать транспортно-логистическим центром. По железной дороге можно доставлять  российские минеральные ресурсы в Рачжин, откуда по морю перевозить в азиатские страны. Становится возможной перевозка грузов из Азии в Европу через Рачжин и Хасан по Транссибу.  



[Photo : YONHAP News]

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