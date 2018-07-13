Президент РК Мун Чжэ Ин выступит с лекцией в Сингапуре

Опубликовано : 2018-07-13 10:30:13 Обновлено : 2018-07-13 15:30:49

Президент РК Мун Чжэ Ин выступит с лекцией в Сингапуре

13 июля президент РК Мун Чжэ Ин выступит с «сингапурской лекцией». Её тема - «РК и АСЕАН: партнёры в процветании и мире Восточной Азии». Глава государства намерен представить видение о процессе денуклеаризации на Корейском полуострове и план по обеспечению мира в регионе. Между тем, 12 июля на встрече с премьер-министром Сингапура Ли Сяньлуном президент РК Мун Чжэ Ин отметил важное значение  активизации северокорейско-американского диалога. По его мнению, успех нынешнего процесса вокруг Севера возможен в случае совместных усилий мирового сообщества и выполнения Пхеньяном своих обязательств. Однако на сам процесс может уйти некоторое время. Помимо лекции, в программе последнего дня визита Мун Чжэ Ина в Сингапур намечена встреча с представителями корейской диаспоры. После этого президент вернётся на родину.   


[Photo : YONHAP News]

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