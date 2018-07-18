В РК поддерживают диалог КНДР и США по вопросу поиска и передачи останков

Опубликовано : 2018-07-16 11:57:02 Обновлено : 2018-07-16 17:42:47

В РК поддерживают диалог КНДР и США по вопросу поиска и передачи останков

В министерстве по делам воссоединения РК выразили надежду на успешное проведение северокорейско-американских переговоров о поисках и передаче останков американских военнослужащих, погибших во время Корейской войны. Об этом в ходе очередного брифинга заявил представитель министерства Пэк Тхэ Хён. Он также отметил на вопрос о том, не нарушают ли санкции СБ ООН ввоз различных материалов в КНДР в рамках подготовки места встречи членов разделённых семей. По его словам, в настоящий момент ведутся переговоры с представителями мирового сообщества. Он также отметил, что к настоящему моменту таких проблем не возникало. На вопрос о том, урегулирована ли проблема прав собственности на туристические объекты в горах Кымгансан, он отметил, что пока не время для обсуждения этой проблемы.   




[Photo : YONHAP News]

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