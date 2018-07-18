Президент РК Мун Чжэ Ин намерен подробно изучить дело о военном положенииVideo

Опубликовано : 2018-07-16 16:12:38 Обновлено : 2018-07-16 19:21:29

Президент РК Мун Чжэ Ин потребовал немедленно предоставить ему документы, связанные с подозрениями о том, что во время массовых выступлений в процессе импичмента бывшему президенту РК Пак Кын Хе в командовании безопасности и обороны рассматривалась возможность введения военного положения. Речь идёт о протоколах, докладах и прочих документах командования, министерства обороны и других подведомственных учреждений. Глава государства отметил, что расследованием займётся специальная группа военных прокуроров, но он как верховный главнокомандующий хотел бы лично ознакомиться с делом.   


[Photo : KBS News]

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