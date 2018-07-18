Независимая специальная следственная группа приступила к работе

Опубликовано : 2018-07-16 16:16:10 Обновлено : 2018-07-16 16:24:01

Независимая специальная следственная группа приступила к работе

Независимая специальная следственная группа приступила к расследованию в Командовании безопасности и обороны. Его цель - подтвердить или опровергнуть подозрения в том, что во время процесса импичмента бывшему президенту Пак Кын Хе рассматривалась возможность введения  военного положения. В группу вошли 30 военных прокуроров и следователей  военно-морских и военно-воздушных сил. Они разделены на три команды – координации работы, расследования подготовки к введению военного положения и расследование подозрений о ведении слежки за членами семей жертв трагедии парома «Сэволь». Независимая специальная следственная группа должна представить итоги своей работы до 10 августа. Между тем, в случае необходимости предусмотрена возможность продления срока работы группы.  



[Photo : YONHAP News]

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