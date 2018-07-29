Начальник управления нацбезопасности президента РК вернулся из США

Опубликовано : 2018-07-23 11:08:00 Обновлено : 2018-07-23 11:27:14

Начальник управления нацбезопасности президента РК вернулся из США

22 июля начальник управления национальной безопасности администрации президента РК Чон Ый Ён вернулся из США. Отвечая на вопрос журналистов о результатах поездки, он заявил, что обсуждал с американской стороной ускорение процесса обсуждения денуклеаризации КНДР. Предполагается, что стороны пытались найти точки соприкосновения между США, которые хотят ускорить весь процесс, и КНДР, выступающими за первоочерёдное обеспечение безопасности режима. Известно, что стороны также обсуждали возможность внесения в список исключений некоторых ограничений в отношении КНДР. 

[Photo : YONHAP News]

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