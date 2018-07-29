25-26 июля встретятся представители внешнеполитических и оборонных ведомств РК и США

25-26 июля в Сеуле состоится 14-е заседание представителей оборонных и внешнеполитических ведомств РК и США в рамках двустороннего диалога по совместной обороне (KIDD). Южнокорейскую делегацию возглавит начальник управления политического планирования министерства обороны Ё Сок Чжу, а американскую - помощник замминистра обороны по делам Восточной Азии Роберта Ши. На этот раз участники мероприятия намерены обсудить вопросы сотрудничества в успешном проведении намеченного на конец октября 50-го южнокорейско-американского консультативного совещания по вопросам совместной безопасности (SCM). Кроме того, в повестку встречи войдут темы сотрудничества в сфере обороны, развития двустороннего союза, передачи Сеулу оперативного контроля над своими войсками в военное время и другие.

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