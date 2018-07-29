26 июля в Сеуле состоится первый стратегический диалог глав МИД РК и Германии. Как сообщила южнокорейский министр иностранных дел Кан Гён Хва, на встрече с главой МИД ФРГ Хайко Маасом будет затронут широкий круг вопросов, в том числе двусторонние отношения, экономическое сотрудничество, политическая ситуация на Корейском полуострове, в Северо-Восточной Азии, Европе и другие глобальные вопросы, касающиеся интересов двух стран. Кан Гён Хва намерена рассказать своему коллеге из Германии об усилиях Сеула по обеспечению режима мира и полной денуклеаризации на Корейском полуострове на основе результатов саммитов РК, КНДР и США. Договорённость об организации стратегического диалога глав МИД двух стран была достигнута в ходе официального визита южнокорейского президента в Берлин в июле прошлого года.

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