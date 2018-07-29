В июне объём внутренней миграции в РК вырос на 0,5% в годовом исчислении, составив 544 тыс. человек. 68% из них пришлось на людей, переехавших на новое место жительства в пределах города или провинции. Об этом сообщили 25 июля в Национальном статистическом управлении. Представитель управления сообщил, что низкий рост июньского показателя связан со спадом активности на рынке недвижимости. Наибольший чистый прирост в 13,6 тыс. человек был отмечен в провинции Кёнгидо. В Сеуле зафиксирован чистый отток в 8,5 тыс. человек, в Пусане 2,5 тыс. человек.