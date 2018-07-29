На межкорейской границе сократится число караульных постов

Министерство обороны РК намерено сократить количество караульных постов в демилитаризованной зоне. Об этом сообщил министр обороны РК Сон Ён Му, выступая во вторник на слушаниях в парламентском комитете по делам вооружённых сил. Он отметил, что уменьшится численность военнослужащих, обеспечивающих патрулирование. Меры начнут осуществляться в тестовом режиме, а при отсутствии чрезвычайных обстоятельств и усиления напряжённости на границе сокращение продолжится. О масштабах и конкретных сроках сокращения не сообщается. Решение южнокорейского оборонного ведомства принято в рамках реализации Пханмунчжомской декларации, предусматривающей прекращение любых враждебных действий и принятие мер для создания пояса мира в ДМЗ.

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