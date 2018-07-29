В Лаос отправится южнокорейская кризисная группа

Президент РК Мун Чжэ Ин распорядился в среду отправить кризисную группу в Лаос, где в результате сильных дождей оказалась частично разрушена плотина, в строительстве которой участвуют южнокорейские компании. Детальный план оказания помощи и численность кризисной группы будут определены дополнительно на специальном заседании с участием заместителей глав силовых ведомств. По предварительным данным, не менее 40 человек погибли, около 200 человек числятся пропавшими без вести в результате наводнения, вызванного частичным разрушением строящейся дополнительной плотины ГЭС. Как полагают, порядка 6,5 тысяч человек остались без крова. ГЭС строится консорциумом, состоящим из предприятий РК во главе с SK Engineering & Construction, Лаоса и Таиланда, с финансированием таиландскими банками под гарантии РК.

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