В Лаос отправится южнокорейская кризисная группа

Опубликовано : 2018-07-25 15:04:44 Обновлено : 2018-07-25 15:06:38

В Лаос отправится южнокорейская кризисная группа

Президент РК Мун Чжэ Ин распорядился в среду отправить кризисную группу в Лаос, где в результате сильных дождей оказалась частично разрушена плотина, в строительстве которой участвуют южнокорейские компании. Детальный план оказания помощи и численность кризисной группы будут определены дополнительно на специальном заседании с участием заместителей глав силовых ведомств. По предварительным данным, не менее 40 человек погибли, около 200 человек числятся пропавшими без вести в результате наводнения, вызванного частичным  разрушением строящейся дополнительной плотины ГЭС. Как полагают, порядка 6,5 тысяч человек остались без крова. ГЭС строится консорциумом, состоящим из предприятий РК во главе с SK Engineering & Construction, Лаоса и Таиланда, с финансированием таиландскими банками под гарантии РК. 

[Photo : YONHAP News]

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