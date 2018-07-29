В Национальном собрании остались три парламентские фракции

Число парламентских фракций в Национальном собрании РК сократилось с четырёх до трёх. Это вызвано тем, что 23 июля депутат от оппозиционной партии Справедливости Но Хве Чхан покончил жизнь самоубийством. В соответствии с законом, для создания парламентской фракции та или иная партия должна иметь в Национальном собрании как минимум 20 мест. Именно столько мест было у парламентской коалиции «Группа депутатов за мир и справедливость» в составе представителей партии Демократии и мира и партии Справедливости. После смерти Но Хве Чхана у коалиции оказалось недостаточно мест для создания парламентской фракции. Таким образом, в Национальном собрании остаются фракции правящей Демократической партии Тобуро, а также двух оппозиционных партий - Свободная Корея и Справедливого будущего.

[Photo : KBS News]