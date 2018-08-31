Премьер-министр РК Ли Нак Ён завершил визит в Индонезию

Опубликовано : 2018-08-21 16:18:56 Обновлено : 2018-08-21 16:20:27

Премьер-министр РК Ли Нак Ён завершил визит в Индонезию

20 августа премьер-министр РК Ли Нак Ён встретился в Джакарте с президентом Индонезии Джоко Видодо. В ходе 40-минутной встречи Ли Нак Ён выразил главе Индонезии признательность за возможность, предоставленную южнокорейским компаниям свободно инвестировать в индонезийскую экономику. Премьер-министр РК отметил успешную работу лёгкого метро, построенного в Индонезии южнокорейской компанией к нынешним Азиатским играм, выразил надежду на участие отечественных компаний в последующих этапах строительства. В ходе визита Ли Нак Ён посетил специальный павильон мобильной связи пятого поколения 5G, который работает рядом с главным спортивным объектом Азиатских игр при сотрудничестве южнокорейской компании КТ и крупнейшего индонезийского оператора беспроводной связи TELKOMSEL. В ходе визита премьер-министр РК провёл четыре встречи с президентом Индонезии. Ли Нак Ён выразил благодарность за помощь в организации совместного прохода сборных Юга и Севера на открытии Азиатских игр и выразил соболезнования жертвам землетрясения в индонезийском Ломбоке. Президент Джоко Видодо, в свою очередь, поприветствовал участие южнокорейских компаний в развитии экономики Индонезии и выразил полную поддержку установления мирных отношений на Корейском полуострове. 

[Photo : YONHAP News]

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