РК и США обсуждают разделение расходов на оборону

Опубликовано : 2018-08-22 11:06:59 Обновлено : 2018-08-22 11:07:42

РК и США обсуждают разделение расходов на оборону

22 августа в Сеуле начался шестой раунд переговоров о разделении расходов на оборону между РК и США. Южнокорейскую делегацию возглавляет Чан Вон Сам из министерства иностранных дел, а американскую - Тимоти Беттс из госдепартамента. В переговорах принимают участие представители связанных ведомств двух стран. На предыдущих переговорах стороны так и не смогли прийти к договорённости. США требуют увеличения выплат на оборонные расходы, ссылаясь на новый пункт в статье расходов - тактическую поддержку, однако южнокорейская сторона считает, что данное требование противоречит действующему соглашению. Согласно договорённостям, РК возмещает США расходы на оплату труда южнокорейских сотрудников, работающих на американских военных базах, строительство объектов на их территории, оказывает прочую финансовую поддержку. Срок действия текущего соглашения истекает 31 декабря этого года. Таким образом, договорённость о разделении расходов на 2019 год должна быть непременно достигнута до окончания срока действия соглашения. 

[Photo : YONHAP News]

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