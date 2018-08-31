Правительство РК готовится встретить тайфун «Сулик»

Опубликовано : 2018-08-22 14:31:04 Обновлено : 2018-08-22 14:37:08

Правительство РК готовится встретить тайфун «Сулик»

Администрация президента РК готовится встретить приближающийся к стране тайфун «Сулик». В связи с этим начальник управления национальной безопасности президентской администрации Чон Ый Ён посетил 22 августа Национальный центр управления кризисными ситуациями, который предпринимает усилия по предотвращению жертв и минимизации материального ущерба вследствие тайфуна. Поскольку «Сулик» затронет горы Кымгансан, где проходят встречи разделённых семей, центр активно взаимодействует с соответствующими ведомствами и региональными администрациями, предоставляя специальные отчёты напрямую президенту страны. 20 августа Мун Чжэ Ин призвал сотрудников своей администрации приложить усилия для предотвращения ущерба от надвигающегося тайфуна. Премьер-министр РК Ли Нак Ён также призвал проявить бдительность и оперативно реагировать на изменения ситуации. 

[Photo : YONHAP News]

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