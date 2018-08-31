Из «Белой книги по обороне» может быть убрано упоминание о КНДР как о враге

Опубликовано : 2018-08-22 15:56:34 Обновлено : 2018-08-22 17:07:32

Из «Белой книги по обороне» может быть убрано упоминание о КНДР как о враге

Из «Белой книги по вопросам обороны» за 2018 год, которая скоро будет опубликована, планируется исключить фразу «Политическая система и армия КНДР являются враждебными для РК». Об этом сообщили источники в правительстве. Упоминание о том, что армия КНДР является главным врагом для РК, появилось в «Белой книге» в 1995 году и сохранялось до 2000 года. В 2004 году данный термин был заменён на «прямую военную угрозу» или «серьёзную угрозу». В 2010 году, после обстрела северокорейской артиллерией острова Ёнпхёндо, в «Белую книгу» была возвращена прежняя формулировка. Намерение минобороны РК удалить из «Белой книги» фразу о враждебности КНДР считается следующим шагом после принятия Пханмунчжомской декларации. 

[Photo : KBS News]

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