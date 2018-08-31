Малый бизнес получит дополнительную поддержку

Правительство и правящая Демократическая партия Тобуро договорились в среду увеличить налоговые льготы и ввести другие меры поддержки предприятий малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей. Это частичное возмещение взносов в фонды социального страхования и сокращение комиссии по кредитным картам для предпринимателей в сфере онлайн-бизнеса и частных такси. Владельцы малого бизнеса смогут также воспользоваться специальными льготными кредитами, общая сумма которых составит 1,8 трлн вон или 1,6 млрд. долларов. Для небольших предприятий с менее чем пятью сотрудниками ежемесячное пособие на каждого работающего будет увеличено с нынешних 120 до 140 долларов. Общая сумма поддержки малого бизнеса составит в будущем году 6 млрд 250 млн долларов. Это на 2,5 млрд долларов больше, чем в нынешнем году.

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